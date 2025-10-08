Экономика
18:19, 8 октября 2025

Машина провалилась сквозь землю в российском городе

В Липецке машина провалилась в яму из-за размыва грунта
Мария Черкасова

Кадр: Вести Липецк / VK

Машина провалилась в яму в Липецке, сообщает «МК.ru Липецк».

Инцидент произошел во дворе дома в 15-м микрорайоне. Горячая вода там размыла грунт и образовала глубокую яму, в которую и ушел автомобиль. В этот момент в машине никого не было. Владелец автомобиля обратился в аварийную службу, чтобы ее специалисты достали машину.

Также известно, что на территории района, где упал автомобиль, перекрыли горячую воду. Отмечается, что ущерб возместит поставщик электроэнергии «РИО Энерго».

Ранее в Челябинске на улице Аносова дерево рухнуло на машину и развалилось на две части. На автомобиле остались вмятины и треснувшее лобовое стекло. Пострадавших в результате происшествия не было.

