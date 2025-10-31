Российские войска атаковали украинские железные дороги

ВС России атаковали украинские железные дороги под Сумами и Харьковом

Вооруженные силы (ВС) России атаковали железнодорожные объекты компании «Укрзализныця» в Сумской и Харьковской областях. Об этом сообщило издание «Телеграф».

Сообщается, что в Сумах были атакованы хозяйственные помещения компании, а также подвижной состав. В Харьковской области была повреждена инфраструктура железной дороги в районе Лозовой. Из-за этого поезд Гусаровка — Ивано-Франковск отправился к конечной измененным маршрутом.

Ранее железнодорожная инфраструктура в Сумской области также была повреждена в результате обстрелов.

До этого председатель правления компании «Укрзализныця» Александр Перцовский заявил, что российские войска бьют по железнодорожной инфраструктуре на Украине, чтобы нарушить логистику вооруженных сил страны. По его словам, якобы подразделения армии России хотят таким образом обрезать сообщение с прифронтовыми территориями.