Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:12, 31 октября 2025Бывший СССР

Российские войска атаковали украинские железные дороги

ВС России атаковали украинские железные дороги под Сумами и Харьковом
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России атаковали железнодорожные объекты компании «Укрзализныця» в Сумской и Харьковской областях. Об этом сообщило издание «Телеграф».

Сообщается, что в Сумах были атакованы хозяйственные помещения компании, а также подвижной состав. В Харьковской области была повреждена инфраструктура железной дороги в районе Лозовой. Из-за этого поезд Гусаровка — Ивано-Франковск отправился к конечной измененным маршрутом.

Ранее железнодорожная инфраструктура в Сумской области также была повреждена в результате обстрелов.

До этого председатель правления компании «Укрзализныця» Александр Перцовский заявил, что российские войска бьют по железнодорожной инфраструктуре на Украине, чтобы нарушить логистику вооруженных сил страны. По его словам, якобы подразделения армии России хотят таким образом обрезать сообщение с прифронтовыми территориями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ отказались сдаваться в окруженном Красноармейске. К этому ради спасения солдат призывал украинский офицер

    На Западе назвали условие приезда Зеленского в Москву

    В Подмосковье жертвами догхантеров стали десятки собак

    ВСУ создали подземный город

    Следствие раскрыло новые преступления пожизненно осужденного Ангарского маньяка

    «Самая сексуальная в мире судья» показала ягодицы в крошечных стрингах

    США выведут часть войск из трех стран Европы

    Раскрыта реакция следователей на массовое ДТП с жертвами в российском городе

    Россиян предупредили о новой схеме обмана с голосованием в конкурсе

    Похожих на пропавших в тайге Усольцевых заметили почти в 1000 километров от места пропажи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости