На Украине сообщили о повреждении железнодорожной инфраструктуры в Сумской области

Железнодорожная инфраструктура в Сумской области была повреждена в результате обстрелов. Об этом сообщила «Украинская железная дорога» («Укрзализныця») в Telegram-канале.
«Внимание! Из-за обстрела повреждена железнодорожная инфраструктура на сумском направлении», — указано в сообщении.
По информации ведомства, ряд поездов следуют с задержками в том числе до одного часа из-за замены локомотивной тяги.
Ранее военный корреспондент Юрий Котенок рассказал, что в системе железнодорожных перевозок Украины произошли серьезные перебои после ударов российских войск. Он отметил, что вся украинская система железнодорожного транспорта превратилась в логистический инструмент Вооруженных сил Украины.