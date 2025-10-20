На Украине сообщили о повреждении железнодорожной инфраструктуры в Сумской области

«Укрзализныця» сообщила о повреждении железной дороги в Сумской области

Железнодорожная инфраструктура в Сумской области была повреждена в результате обстрелов. Об этом сообщила «Украинская железная дорога» («Укрзализныця») в Telegram-канале.

«Внимание! Из-за обстрела повреждена железнодорожная инфраструктура на сумском направлении», — указано в сообщении.

По информации ведомства, ряд поездов следуют с задержками в том числе до одного часа из-за замены локомотивной тяги.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок рассказал, что в системе железнодорожных перевозок Украины произошли серьезные перебои после ударов российских войск. Он отметил, что вся украинская система железнодорожного транспорта превратилась в логистический инструмент Вооруженных сил Украины.