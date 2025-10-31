Сын Медведева обратился с призывом к своей партии

Илья Медведев: «Единая Россия» не должна ассоциироваться лишь с запретами

«Единая Россия» не должна ассоциироваться лишь с запретами. Такое мнение выразил руководитель проектов партии Илья Медведев (сын зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева) в ходе форума «Россия инновационная», передает РБК.

«Мы, как партия, [должны] начать выглядеть и являться в прямом смысле созидателями, теми, кто реально помогает бизнесу», — подчеркнул Медведев. По его словам, пока работа в этом направлении малозаметна.

Он привел в пример Коммунистическую партию Китая (КПК), которая, как считает Медведев, является политическим ядром инновационной системы страны и диктует плавила на 50-100 лет вперед в том, что касается финансирования технологий. Партия также постоянно контролирует разработки и своевременно отказывается от бесперспективных технологий.

Кроме того, власти КНР оказывают помощь в коммерциализации технологий, в то время как в РФ «разрыв между научной деятельностью, результатом и массовым результатом колоссальный». При этом Медведев отметил, что у России свой «культурный код» и что полностью перенять опыт других стран не выйдет.

Ранее гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил о жизненной необходимости снизить ключевую ставку. По его словам, доступные заемные деньги являются центром стабильных рыночных условий, а без них невозможно развитие в РФ критических технологий или «подрывных инноваций».