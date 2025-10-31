Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:23, 31 октября 2025Ценности

Звезда сериала «Слово пацана» снялась в бюстгальтере

Актриса Елизавета Базыкина снялась в откровенном образе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @elizavetabazykina

Российская актриса театра и кино Елизавета Базыкина опубликовала фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

25-летняя звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» снялась в темно-зеленом платье-комбинации, которое обнажало зону декольте. Помимо этого, она надела кружевной бюстгальтер в тон и бордовые чулки поверх зеленых. В качестве обуви она выбрала лаковые босоножки.

Материалы по теме:
Грудь напоказ и голые ягодицы. Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
Грудь напоказ и голые ягодицы.Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
3 марта 2025
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи. Чем еще удивил «Оскар»?
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи.Чем еще удивил «Оскар»?
3 марта 2025

Образ завершила укороченная вишневая куртка и черные удлиненные перчатки из бархата.

В сентябре звезда сериала «Слово пацана» повторила культовый образ Ксении Собчак. Для мероприятия Базыкина выбрала желтое мини-платье с цветочным принтом.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны новые подробности наступления ВС России в Купянске

    Бесчинствующие в бомбоубежище российские подростки попали на видео

    Ребенка с уникальным свищем впервые увидели врачи в Подмосковье

    У российских подростков на «вписках» появился новый опасный тренд

    США попытались убедить еще одну страну отказаться от российской нефти

    В России заявили о неравенстве мужчин и женщин в туалетах

    В России появятся новые ограничения для неплательщиков алиментов

    Предсказаны дальнейшие действия ВСУ в Красноармейске

    Раскрыт план НАТО по сдерживанию России

    В Совфеде заявили об одной опасности после испытаний «Посейдона» и «Буревестника»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости