13:16, 1 ноября 2025Бывший СССР

Боец рассказал о наказаниях ВСУ для сослуживцев за дезертирство

Боец Куба: Солдаты ВСУ убивали сослуживцев за дезертирство под Красногорским
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Украинские военные у населенного пункта Красногорское расстреливали своих же сослуживцев за попытку дезертирства. Об этом рассказал боец российских войск с позывным Куба, передает ТАСС.

«Пленные рассказали, что есть командование, есть приказ. И если они идут назад, их свои же обнуляют», — рассказал боец.

По его словам, украинским военнослужащим дозволяется идти только вперед.

Немецкие СМИ предположили, что массовое дезертирство также происходит из-за слабого военного руководства Украины, весомой утраты доверия к начальникам, приказы которых рискованны и «часто ведут к большим потерям».

