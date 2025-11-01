Путешествия
18:14, 1 ноября 2025

Два самолета с пассажирами столкнулись в аэропорту США

Daily Mail: Два самолета United Airlines столкнулись в аэропорту Нью-Йорка
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: IMAGO / Arnulf Hettrich / Globallookpress.com

Два пассажирских самолета United Airlines столкнулись на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке (США). Об этом пишет Daily Mail.

В авиакомпании сообщили, что один из самолетов зацепил другой хвостом прямо на взлетно-посадочной полосе. «Мы все почувствовали толчок во время движения на взлетно-посадочной полосе, но не знали, что это другой самолет, пока капитан не сказал об этом», — рассказал один из пассажиров.

После инцидента оба борта вернулись к терминалу. Среди 328 пассажиров и 15 членов экипажа пострадавших нет. В настоящее время специалисты оценивают нанесенный одному из лайнеров ущерб, а также проверяют его на наличие возможных неисправностей.

В начале октября в аэропорту Ла-Гуардия столкнулись два самолета авиакомпании Delta Air lines. Это произошло на рулевой дорожке, минимум один человек получил травмы.

.
