Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:03, 2 октября 2025Путешествия

Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту США

ABC News: Два самолета Delta столкнулись в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке
Алина Черненко

Фото: Joshua Lott / Reuters

Два пассажирских самолета авиакомпании Delta Air Lines столкнулись в США. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Уточняется, что инцидент произошел 1 октября на рулежной дорожке в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке. В результате произошедшего минимум один человек получил травмы.

Материалы по теме:
Самолеты Boeing разваливаются прямо в воздухе. Это уже привело к двум катастрофам. Грозит ли опасность россиянам?
Самолеты Boeing разваливаются прямо в воздухе. Это уже привело к двум катастрофам. Грозит ли опасность россиянам?
11 января 2024
Пассажирский Boeing внезапно начал падать во время полета. Из-за чего сотни перепуганных пассажиров летали по салону?
Пассажирский Boeing внезапно начал падать во время полета. Из-за чего сотни перепуганных пассажиров летали по салону?
12 марта 2024

Согласно заявлению авиакомпании, крыло самолета, готовившегося ко взлету в город Роанок, штат Вирджиния, зацепило фюзеляж лайнера, прибывшего из Шарлотта, штат Северная Каролина. Пострадавшим оказался бортпроводник, его доставили в больницу.

«Delta будет сотрудничать со всеми соответствующими органами для расследования, поскольку безопасность наших клиентов и сотрудников превыше всего, — говорится в заявлении перевозчика. — Приносим извинения нашим клиентам за сложившуюся ситуацию».

В конце сентября два самолета столкнулись в московском аэропорту Шереметьево. Пассажиров одного из бортов пришлось эвакуировать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине рассказали о проблемах с перехватом российских ракет

    В России предложили наделить статусом ветерана СВО отражающих атаки на регионы военных

    Названо вероятное место встречи Трампа и Ким Чен Ына

    Договор о всеобъемлющем партнерстве России и Ирана вступил в силу

    Летевший из Европы в США самолет прервал полет из-за проблем с туалетами

    Уборщицу уволили за тайную работу по 17 часов в день

    Публикации в Telegram обошлись россиянину реальным сроком

    69-летняя звезда «Секса в большом городе» снялась в ультракоротком платье для бренда

    Врачи предупредили о появляющихся за годы до сердечного приступа симптомах

    Роскачество нашло в абрикосах незаявленные консерванты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости