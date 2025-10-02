Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту США

ABC News: Два самолета Delta столкнулись в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке

Два пассажирских самолета авиакомпании Delta Air Lines столкнулись в США. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Уточняется, что инцидент произошел 1 октября на рулежной дорожке в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке. В результате произошедшего минимум один человек получил травмы.

Согласно заявлению авиакомпании, крыло самолета, готовившегося ко взлету в город Роанок, штат Вирджиния, зацепило фюзеляж лайнера, прибывшего из Шарлотта, штат Северная Каролина. Пострадавшим оказался бортпроводник, его доставили в больницу.

«Delta будет сотрудничать со всеми соответствующими органами для расследования, поскольку безопасность наших клиентов и сотрудников превыше всего, — говорится в заявлении перевозчика. — Приносим извинения нашим клиентам за сложившуюся ситуацию».

В конце сентября два самолета столкнулись в московском аэропорту Шереметьево. Пассажиров одного из бортов пришлось эвакуировать.

