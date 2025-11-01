Наука и техника
09:02, 1 ноября 2025Наука и техника

«Калашников» модернизирует пистолеты Лебедева

Конструктор: Пистолеты Лебедева планируют модернизировать с учетом опыта СВО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Линейку российских пистолетов Лебедева, которые выпускает концерн «Калашников», планируют модернизировать с учетом опыта СВО. Об этом заявил конструктор оружия Дмитрий Лебедев, передает «Российская газета».

По словам создателя пистолета, уже подготовлен «целый пул изменений», которые хотят внести в конструкцию изделия.

Разработку базового пистолета Лебедева под патрон 9х19 миллиметров начали в 2014 году. Помимо этой модели, существует компактный пистолет ПЛК, модульный МПЛ и его вариация МПЛ1, которая поддерживает установку глушителя. Пистолеты могут использовать бронебойные патроны 7Н21. На МПЛ и МЛП1 можно менять мушку и целик, а также устанавливать различные аксессуары, включая лазерные целеуказатели.

В марте в сюжете ГТРК «Кузбасс» рассказали, что МПЛ превосходит австрийский пистолет Glock («Глок») в экстремальных условиях эксплуатации.

