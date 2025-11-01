Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:27, 1 ноября 2025Ценности

Нюша вышла в свет в латексном мини-платье

Российская певица Нюша вышла в свет в черном латексном мини-платье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @peopletalkru

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, посетила премию «Жара Media Awards 2025» в откровенном образе. Соответствующее видео появилось в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) Peopletalk.

35-летняя исполнительница вышла в свет в черном облегающем мини-платье из латекса. При этом звезда продемонстрировала фигуру. Ее образ украсили массивное кольцо, укладка с завитыми в локоны волосами и макияж в нейтральных тонах.

В сентябре певица Нюша похвасталась фигурой в купальнике. Знаменитость опубликовала черно-белый снимок с отдыха в Дубае. На нем звезда предстала в бикини.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Дегенерат слил место высадки». Украинский спецназ на «Черных ястребах» высадился у Красноармейска и сразу попал под удары дронов

    45-летняя певица Слава разорвала бумажное платье прямо на сцене

    Россиян предупредили об опасности самостоятельной установки пломб

    Белый дом принял жесткое решение в отношении журналистов

    ЦБ рекомендовал банкам активнее следить за идентификацией клиентов

    Россиянин изнасиловал и ограбил несовершеннолетнюю девочку возле дома

    Глава Белгородской области поручил «поднять всю самооборону» из-за побега военнослужащего

    С россиян собрали сотни миллионов рублей мелочью

    Продюсера фестиваля «Некрокомиккон» выдворят из России

    Пушилин раскрыл подробности о боях у Красноармейска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости