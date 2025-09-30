Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:43, 30 сентября 2025Ценности

Певица Нюша похвасталась фигурой в купальнике

Певица Нюша похвасталась фигурой в раздельном купальнике
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @nyusha_nyusha

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, похвасталась фигурой в откровенном наряде. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 5,1 миллиона подписчиков.

35-летняя исполнительница опубликовала черно-белый снимок с отдыха в Дубае. На нем звезда предстала в раздельном купальнике, который состоял из темных плавок с высокой посадкой и светлого бюстгальтера с треугольными чашками. Артистка распустила влажные от воды темные волосы.

Материалы по теме:
Нагнули патриархат. Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
Нагнули патриархат.Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
14 сентября 2021
Искусство шока Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Искусство шокаЛеди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
7 мая 2019

В августе Нюша вышла в свет в платье с глубоким декольте. На звезде был надет широкий браслет, усыпанный камнями, и массивное кольцо.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы усадим их за стол». Трамп назвал способ урегулировать украинский конфликт. О чем шла речь на срочном совещании Пентагона?

    На Украине допустили возможные территориальные потери

    Трамп вновь сравнил Россию с бумажным тигром

    Собака прокусила ногу ребенку в российском регионе

    В Грозном начались массовые посадки

    Ветер сорвал крышу дома в российском регионе

    Варламов посетил одно из самых красивых мест в Исландии и обнаружил кучу испражнений

    Обнаружена неожиданная связь между отсутствием секса и уровнем интеллекта

    В Москве открыли уникальную трассу

    Рютте назвал Украину первой линией обороны НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости