Певица Нюша похвасталась фигурой в купальнике

Певица Нюша похвасталась фигурой в раздельном купальнике

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, похвасталась фигурой в откровенном наряде. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 5,1 миллиона подписчиков.

35-летняя исполнительница опубликовала черно-белый снимок с отдыха в Дубае. На нем звезда предстала в раздельном купальнике, который состоял из темных плавок с высокой посадкой и светлого бюстгальтера с треугольными чашками. Артистка распустила влажные от воды темные волосы.

В августе Нюша вышла в свет в платье с глубоким декольте. На звезде был надет широкий браслет, усыпанный камнями, и массивное кольцо.