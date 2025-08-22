Ценности
Певица Нюша вышла в свет в платье с глубоким декольте

Певица Нюша посетила «Новую волну» в красном платье с глубоким декольте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @nyusha_nyusha

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, посетила фестиваль «Новая волна» в откровенном образе. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 5,1 миллиона подписчиков.

35-летняя исполнительница вышла в свет в красном облегающем платье с глубоким декольте, которое подчеркивало ее грудь.

Помимо этого, звезда надела широкий браслет, усыпанный камнями и массивное кольцо. Образ завершили укладка с распущенными волосами и макияж.

Ранее в августе Нюша показала откровенное фото с отдыха. Певица предстала на размещенном кадре в полный рост на фоне моря.

