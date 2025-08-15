Певица Нюша показала фото с отдыха в топе от бикини и мини-юбке

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, показала откровенное фото с отдыха. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 5,1 миллиона подписчиков.

35-летняя исполнительница предстала на размещенном черно-белом кадре в полный рост на фоне моря. Она позировала в крошечном топе от бикини без бретелей и с вырезом между чашками. Также звезда надела мини-юбку и уложила волосы в низкий пучок.

Кроме того, артистка снялась без макияжа, примерив леопардовый топ с красной отделкой.

