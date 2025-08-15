Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:15, 15 августа 2025Ценности

Нюша показала откровенное фото с отдыха

Певица Нюша показала фото с отдыха в топе от бикини и мини-юбке
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @nyusha_nyusha

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, показала откровенное фото с отдыха. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 5,1 миллиона подписчиков.

35-летняя исполнительница предстала на размещенном черно-белом кадре в полный рост на фоне моря. Она позировала в крошечном топе от бикини без бретелей и с вырезом между чашками. Также звезда надела мини-юбку и уложила волосы в низкий пучок.

Кроме того, артистка снялась без макияжа, примерив леопардовый топ с красной отделкой.

Ранее в августе российская певица и фотомодель Ханна показала фигуру в бикини.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскладушки, котлеты по-киевски и очередь, чтобы умыться. Как российских журналистов и дипломатов встретили на Аляске?

    Армия России ударила по взводу «Азова» под Донецком

    Раскрыта истинная причина желания Трампа быть миротворцем

    Ефремов отправил дочь на учебу в США

    Все версии Windows призвали срочно обновить

    На Аляске перепутали Пескова с послом России в США

    Разведчики рассказали об отсутствии атак БПЛА на жителей Красноармейска

    Нюша показала откровенное фото с отдыха

    Названа скрытая цель США в вопросе урегулирования конфликта на Украине

    В российском регионе разгромили этническую банду и посадили чиновников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости