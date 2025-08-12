Певица Ханна позировала в бикини у бассейна на Миконосе

Российская певица и фотомодель Ханна (настоящее имя — Анна Иванова) показала фигуру в купальнике. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 4,7 миллиона подписчиков.

34-летняя исполнительница позировала у бассейна в пыльно-розовом бикини. Знаменитость собрала волосы, надев также солнцезащитные очки и множество золотых украшений. «Мамочкам вообще можно такие фотки выставлять?» — задалась вопросом певица в описании к посту.

Известно, что Ханна отдыхает на Миконосе.

В июле Ханна также показала фигуру в крошечном купальнике.