Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:55, 12 августа 2025Ценности

Певица Ханна позировала в бикини у бассейна

Певица Ханна позировала в бикини у бассейна на Миконосе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @offi_hanna

Российская певица и фотомодель Ханна (настоящее имя — Анна Иванова) показала фигуру в купальнике. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 4,7 миллиона подписчиков.

34-летняя исполнительница позировала у бассейна в пыльно-розовом бикини. Знаменитость собрала волосы, надев также солнцезащитные очки и множество золотых украшений. «Мамочкам вообще можно такие фотки выставлять?» — задалась вопросом певица в описании к посту.

Известно, что Ханна отдыхает на Миконосе.

В июле Ханна также показала фигуру в крошечном купальнике.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты новые детали подготовки к встрече Путина и Трампа

    Одна страна БРИКС решила поторговаться с США

    Минобороны показало кадры удара по украинскому спецназу

    Последствия схватки трехметрового аллигатора с огромным питоном сняли на видео

    Стал известен будущий совладелец «М.Видео-Эльдорадо»

    В Турции захотели отказаться от шведского стола

    В Москве подросток на электросамокате попал в ДТП и не выжил

    В Госдуму вновь внесли проект о запрете бесплатного обучения в школах для детей мигрантов

    Глава атакованного дронами ВСУ региона рассказал о последствиях налета

    Торгующий сверхдорогим сыром российский бизнесмен заявил об отношении к нему как к дебилу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости