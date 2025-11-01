Процент желающих подработать в праздники подсчитали

«Зарплата.ру»: Подработать в ноябрьские праздники захотели 20 процентов россиян

Во время предстоящих ноябрьских праздников 20 процентов россиян хотели бы взять подработку. Это показал опрос, проведенный сервисом «Зарплата.ру». Его результаты обнародовало РИА Новости.

Самыми популярными вариантами в этом сегменте рынка труда оказались курьеры (19 процентов) и комплектовщики товаров (12 процентов). Кроме того, 11 процентов опрошенных собрались поработать таксистами, а три процента — грузчиками.

Также исследование выявило, что пять процентов рассматривают возможность стать продавцами, а один процент — кассирами. По четыре процента выбрали варианты няни и репетитора. Почти шесть процентов готовы подрабатывать компьютерными мастерами, два процента — маркетологами и фотографами. Кроме того, побыть бухгалтером на фрилансе не против семь процентов.

Для 46 процентов подработка является возможностью накопить деньги. Другие 36 процентов посетовали на небольшой оклад, а 29 процентов собираются таким образом материально подстраховаться. Чуть больше 40 процентов оценили ожидаемый заработок в сумму от пяти до десяти тысяч рублей.

До этого директор по маркетингу Ventra Go! Анна Ларионова рассказала, что многие офисные сотрудники задумываются о подработке осенью, чтобы компенсировать рост расходов или сформировать резерв к новогодним праздникам.