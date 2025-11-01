Экономика
14:27, 1 ноября 2025Экономика

Процент желающих подработать в праздники подсчитали

«Зарплата.ру»: Подработать в ноябрьские праздники захотели 20 процентов россиян
Кирилл Луцюк

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Во время предстоящих ноябрьских праздников 20 процентов россиян хотели бы взять подработку. Это показал опрос, проведенный сервисом «Зарплата.ру». Его результаты обнародовало РИА Новости.

Самыми популярными вариантами в этом сегменте рынка труда оказались курьеры (19 процентов) и комплектовщики товаров (12 процентов). Кроме того, 11 процентов опрошенных собрались поработать таксистами, а три процента — грузчиками.

Также исследование выявило, что пять процентов рассматривают возможность стать продавцами, а один процент — кассирами. По четыре процента выбрали варианты няни и репетитора. Почти шесть процентов готовы подрабатывать компьютерными мастерами, два процента — маркетологами и фотографами. Кроме того, побыть бухгалтером на фрилансе не против семь процентов.

Для 46 процентов подработка является возможностью накопить деньги. Другие 36 процентов посетовали на небольшой оклад, а 29 процентов собираются таким образом материально подстраховаться. Чуть больше 40 процентов оценили ожидаемый заработок в сумму от пяти до десяти тысяч рублей.

До этого директор по маркетингу Ventra Go! Анна Ларионова рассказала, что многие офисные сотрудники задумываются о подработке осенью, чтобы компенсировать рост расходов или сформировать резерв к новогодним праздникам.

