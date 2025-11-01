Россиян предупредили о вызывающих высокое артериальное давление привычках

Врач Ерусланова: Вредные привычки влияют на уровень артериального давления

Повышенное артериальное давление — проблема для многих россиян. На него влияют и привычки, например, неправильное питание, сидячий образ жизни или алкоголь. Об этом «Ленте.ру» рассказала кандидат медицинских наук, врач-кардиолог, заведующая лабораторией сердечно-сосудистого старения Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Ксения Ерусланова.

«Наши привычки напрямую влияют на уровень артериального давления. Неправильное питание приводит к избытку соли, жиров и трансжиров, а также недостатку калия в организме. Сидячий образ жизни способствует набору веса, который увеличивает нагрузку на сердце и сосуды. Злоупотребление алкоголем повышает артериальное давление, а никотин сужает и повреждает сосуды. Хронический стресс может привести ко временному повышению артериального давления», — сообщила Ерусланова.

Причиной повышенного артериального давления могут быть хронические болезни, добавила она. Например, заболевания почек с нарушением их функций влияют на баланс воды и соли в организме. Среди других факторов — гормональные нарушения, врожденные пороки сердца, апноэ (прерывистое дыхание) во сне вызывают колебания давления.

Кроме того, повышение давления иногда выступает побочным эффектом от определенных препаратов: нестероидных противовоспалительных препаратов, которые задерживают жидкости, некоторых антидепрессантов, влияющих на уровень нейромедиаторов, а также оральных контрацептивов.

Артериальная гипертония часто сопровождается нарушениями обмена веществ. Между ними могут быть общие механизмы, касающиеся работы кишечника и сообщества обитающих в нем микроорганизмов — микробиоты Ксения Ерусланова кандидат медицинских наук, врач-кардиолог

Ранее врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Стольная посоветовала измерять артериальное давление даже при отсутствии жалоб и диагностированных заболеваний. По словам врача, артериальная гипертензия часто протекает бессимптомно. Изредка могут появляться неспецифические проявления болезни, такие как головные боли, головокружение или одышка при физической активности. Терапевт подчеркнула, что, даже если в целом человек чувствует себя хорошо, скачки артериального давления могут приводить к развитию инсульта или инфаркту миокарда.

