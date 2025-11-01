Путешествия
22:15, 1 ноября 2025Путешествия

В двух российских аэропортах ввели ограничения на полеты

Росавиаци: В аэропортах Волгограда и Геленджика введены ограничения на полеты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Аэропорты двух российских городов — Волгограда и Геленджика — в целях безопасности приостановили полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Воздушные гавани временно не принимают и не выпускают самолеты для обеспечения безопасности полетов, рассказал представитель ведомства.

Ранее в субботу, 1 ноября, временные ограничения вводились в аэропортах Калуги, Пензы, Самары и Саратова. В настоящее время они отменены. По данным Минобороны, минувшей ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России почти сотню беспилотников.

