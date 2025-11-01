Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:49, 1 ноября 2025Мир

Во Франции назвали Каллас сумасшедшей

Филиппо: Люди, как Каллас, хотят втянуть ЕС в конфликт с Россией
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Nicolas Maeterlinck / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Такие политики, как верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, хотят втянуть страны сообщества в прямой конфликт с Россией. Такое мнение выразил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.

«И эта сумасшедшая европомешанная женщина еще и отдает нам приказы?! Посмотрите-ка! Эти люди хотят втянуть нас в конфликт против России! С нас хватит!» — возмутился политик.

Также Филиппо призвал Францию к выходу из ЕС из-за политики руководства объединения.

Ранее Каллас заявила, что Франция могла бы увеличить темпы производства собственной оборонной промышленности, в том числе для нужд Вооруженных сил Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Памятник идиотизму». Что говорят в России и на Украине о провальной высадке украинского спецназа в Красноармейске

    Скончался актер из фильма «Патриот»

    В Сумах пропало электричество

    Россиянам подсказали способ улучшить сон за неделю

    Группу британских наемников ликвидировали на одном из направлений СВО

    В ВСУ показали стратегический объект в боях за Красноармейск

    Вторгшийся в Солнечную систему «инопланетный корабль» изменил траекторию движения

    В Германии заявили о слабом положении Украины

    Раскрыта личность проводившего обряды перед домом россиянки

    Украинские спортсменки не отказались от фото с россиянкой на пьедестале

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости