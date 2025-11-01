Филиппо: Люди, как Каллас, хотят втянуть ЕС в конфликт с Россией

Такие политики, как верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, хотят втянуть страны сообщества в прямой конфликт с Россией. Такое мнение выразил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.

«И эта сумасшедшая европомешанная женщина еще и отдает нам приказы?! Посмотрите-ка! Эти люди хотят втянуть нас в конфликт против России! С нас хватит!» — возмутился политик.

Также Филиппо призвал Францию к выходу из ЕС из-за политики руководства объединения.

Ранее Каллас заявила, что Франция могла бы увеличить темпы производства собственной оборонной промышленности, в том числе для нужд Вооруженных сил Украины.