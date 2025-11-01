Забота о себе
Врач рассказала об опасности чистки ушей популярным способом

Хирург Умнов: Чистка ушей ватными палочками может вызвать отит и снижение слуха
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Roman Märzinger / Globallookpress.com

В норме организм прекрасно справляется с ушной серой сам, выводя ее наружу при разговоре, жевании и умывании, и этот естественный процесс нарушается при чистке ушей ватными палочками, спичками или зубочистками. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал преподаватель кафедры хирургии Государственного университета просвещения Александр Умнов.

Врач сообщил, что особенно частое вмешательство инородными предметами раздражает кожу, заставляя железы выделять больше серы, в результате чего образуется серная пробка. Он предупредил, что попытки удалить пробку палочкой или другими предметами только усугубляют ситуацию: сера утрамбовывается глубже, иногда прямо к барабанной перепонке.

«Результатом неправильной чистки ушей могут стать отит, фурункулез, грибковое поражение слухового прохода, повреждение барабанной перепонки и, как следствие, снижение слуха. Для ухода за ушами достаточно обычной гигиены при помощи душа», — объяснил Умнов.

Врач подчеркнул, что безопасно удалять серные пробки может только врач. Кроме того, он порекомендовал регулярно протирать антисептическими средствами наушники из-за риска грибковых заболеваний.

Ранее хирург Александр Умнов предупредил об опасности тыквенного латте. По его словам, ароматизатор с тыквой, входящий в состав напитка, содержит сорбат калия, который провоцирует расстройство пищеварения.

