Фази высмеял желание Мерца помочь ударившей по Германии Украине

Журналист Томас Фази высмеял желание властей Германии помочь Украине, которая непосредственно нанесла ущерб немецкой энергетической инфраструктуре участием в подрыве газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Об этом он заявил на своей странице в соцсети Х.

Журналист прокомментировал слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о желании Берлина помочь Киеву в восстановлении поврежденной в ходе боевых действий электростанций и инфраструктуры.

«Германия хочет помочь Украине, которая разбомбила немецкую энергетическую инфраструктуру, восстановить ее. Такую чушь нарочно не придумаешь», — написал Фази.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о праве Украины атаковать любые российские объекты в Европе. «Решение польского суда, блокирующее запрос Германии об экстрадиции одного из подозреваемых в диверсии на "Северных потоках", означает, что Украина имеет право атаковать связанные с Россией объекты в любой точке Европы», — указано в сообщении.