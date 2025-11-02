Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:39, 2 ноября 2025Мир

Президент Нигерии встретится с Трампом после обвинений в геноциде христиан

Президент Нигерии Бола Тинубу встретится с Дональдом Трампом
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Adriano Machado / Reuters

Президент Нигерии Бола Тинубу встретится с американским коллегой Дональдом Трампом после обвинений со стороны США в геноциде христиан. Об этом заявил специальный советник Тинубу по политическим коммуникациям Дэниэл Бвала в соцсети X.

«И президент Бола Тинубу, и президент Дональд Трамп заинтересованы в борьбе с повстанцами и всеми формами терроризма», — написал он.

Бвала также заявил, что разногласия о нападениях террористов на христиан подлежат обсуждению и разрешению двумя лидерами во время встречи, которая пройдет в президентском дворце в Нигерии или в Белом доме.

2 ноября Трамп поручил Пентагону подготовиться к возможному вторжению в Нигерию. По его словам, министерство войны должно подготовить «быстрые, жесткие и беспощадные» силовые меры против орудующих на территории африканской страны исламских террористических группировок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Американские ПВО Patriot могут стать бесполезными для Украины. Почему и как это связано с модернизацией российских «Искандеров»?

    Dior зарегистрировал в России еще два товарных знака

    Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

    Мэра в Мексике застрелили во время празднования Дня мертвых

    Женщина на рейсе из Москвы «подзадолбалась», чуть не «добила бычок» и оказалась на отдыхе

    Кучма отказался связать конфликт на Украине с третьей мировой войной

    В России заявили о политизированности Нобелевской премии мира

    Одно решение фон дер Ляйен назвали путем к войне

    Король Великобритании Карл III отреагировал на нападение с ножом в поезде

    Жизнь на Украине описали запрещенным РКН словом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости