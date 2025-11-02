Президент Нигерии встретится с Трампом после обвинений в геноциде христиан

Президент Нигерии Бола Тинубу встретится с Дональдом Трампом

Президент Нигерии Бола Тинубу встретится с американским коллегой Дональдом Трампом после обвинений со стороны США в геноциде христиан. Об этом заявил специальный советник Тинубу по политическим коммуникациям Дэниэл Бвала в соцсети X.

«И президент Бола Тинубу, и президент Дональд Трамп заинтересованы в борьбе с повстанцами и всеми формами терроризма», — написал он.

Бвала также заявил, что разногласия о нападениях террористов на христиан подлежат обсуждению и разрешению двумя лидерами во время встречи, которая пройдет в президентском дворце в Нигерии или в Белом доме.

2 ноября Трамп поручил Пентагону подготовиться к возможному вторжению в Нигерию. По его словам, министерство войны должно подготовить «быстрые, жесткие и беспощадные» силовые меры против орудующих на территории африканской страны исламских террористических группировок.