Россиян предупредили о схлопывании сосудов из-за одного типа продуктов

Врач Решетун: Спирт разрушает клетки головного мозга

Этиловый спирт приводит к разрушению клеток головного мозга, а также к схлопыванию сосудов, которые питают головной мозг. Об этом «Ленте.ру» рассказал ассистент кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Института анатомии и морфологии Пироговского университета Алексей Решетун.

«Когда мы говорим о влиянии этилового спирта на головной мозг, мы должны учитывать два момента. Во-первых, это прямое цитотоксическое воздействие молекул этилового спирта на непосредственное вещество головного мозга», — сказал Решетун.

Клетки головного мозга, так же, как и клетки других органов и тканей, подвергаются прямому цитотоксическому воздействию, когда мембрана клетки разрушается и клетка погибает, пояснил он.

Так как нейроны все-таки очень высокоорганизованные клетки, то процесс их восстановления довольно длительный. То есть это не эпителий, например, кожи или слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, который довольно быстро восстанавливается. Это очень долгий процесс Алексей Решетун ассистент кафедры Пироговского университета

Второй момент, который надо иметь в виду при употреблении алкоголя, это воздействие на мягкие оболочки головного мозга, которые очень рано изменяются под воздействием этилового спирта, добавил врач.

«Мягкие оболочки из прозрачных, тонких оболочек, превращаются в очень толстые, плотные образования, мутные, в которых сосуды кровеносные просто начинают схлопываться, потому что они не могут существовать в такой очень плотной среде», — пояснил Решетун.

Из-за алкоголя возникает арахнофиброз, который заставляет исчезать сосуды, питающие головной мозг, что приводит к кислородному голоданию в этих участках. В результате, пояснил специалист, человек испытывает определенные проблемы с деятельностью головного мозга. Могут возникать проблемы с реакциями, со сном, с памятью и поведением.

Если учесть тот факт, что головной мозг отвечает за регуляцию и функционирование всего организма, то могут быть и более серьезные проблемы. Вот этот процесс, который называется арахнофиброз, он является характерным очень признаком для хронической алкогольной интоксикации. То есть, если человек употребляет алкоголь регулярно, хотя бы раз в неделю, то у него уже начинается эти изменения Алексей Решетун ассистент кафедры Пироговского университета

