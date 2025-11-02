Россиянам напомнили о важной особенности оплаты работы в праздники

Член ОП Машаров напомнил про дополнительную оплату в День народного единства

Оплата работы в дни государственных праздников происходит не менее чем в двойном размере. Это касается и ближайшего праздника — Дня народного единства, рассказал журналистам ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) России Евгений Машаров.

При этом сдельщикам платят не менее чем по двойным расценкам, отметил он. «Работникам, чей труд оплачивается по дневным или часовым ставкам, начисляют не менее двойной ставки», — добавил Машаров в беседе с агентством.

Как уточнил член ОП, получающие оклад сотрудники должны иметь не менее одинарной ставки сверх оклада в случае, если их работа в выходные или праздники укладывается в месячную трудовую норму. В ситуации, когда рабочий объем выходит за данный показатель, такому сотруднику нужно выплатить не меньше двойной ставки дополнительно.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала о выплате зарплат раньше срока в ноябре. Как отметила парламентарий, если день выплаты приходится на выходной или праздник, то работодатель со своей стороны должен перевести ее в последний рабочий день. Таким образом обязаны поступить с пенсионными выплатами и пособиями.