Дипломат Видович: СВО закончится победой России

Спецоперация (СВО) на Украине закончится победой России. Такой исход вооруженного конфликта спрогнозировал заместитель председателя Национального парламента Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) Синиша Видович в интервью ТАСС.

«Они веками пытались завладеть землями России. Все заканчивается каждый раз победой России. Уроки истории, очевидно, не изучены, и придется еще раз прочитать им лекцию», — сказал он.

По его словам, Донбасс, как и Республика Сербская, пострадали от вооруженной агрессии. Дипломат подчеркнул, что западные страны нередко прибегают к фальсификации истории, желая получить контроль над каким-либо регионом. «Когда они приходят оккупировать вас, то начинают фальсифицировать историю, выставляя вас плохими парнями», — отметил Видович.

Ранее бывший сербский вице-премьер Александр Вулин заявил, что Евросоюз презирает Сербию и хочет через нее нанести удар по России. «Они знают, что это бы уничтожило сербскую экономику, вызвало бы сильный раскол в сербском обществе, но желают, чтобы это произошло, потому что нанесло бы России психологический ущерб», — отметил он, говоря о возможном введении Белградом санкций против РФ.