Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:51, 2 ноября 2025Мир

Сербский дипломат спрогнозировал исход СВО

Дипломат Видович: СВО закончится победой России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

Спецоперация (СВО) на Украине закончится победой России. Такой исход вооруженного конфликта спрогнозировал заместитель председателя Национального парламента Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) Синиша Видович в интервью ТАСС.

«Они веками пытались завладеть землями России. Все заканчивается каждый раз победой России. Уроки истории, очевидно, не изучены, и придется еще раз прочитать им лекцию», — сказал он.

По его словам, Донбасс, как и Республика Сербская, пострадали от вооруженной агрессии. Дипломат подчеркнул, что западные страны нередко прибегают к фальсификации истории, желая получить контроль над каким-либо регионом. «Когда они приходят оккупировать вас, то начинают фальсифицировать историю, выставляя вас плохими парнями», — отметил Видович.

Ранее бывший сербский вице-премьер Александр Вулин заявил, что Евросоюз презирает Сербию и хочет через нее нанести удар по России. «Они знают, что это бы уничтожило сербскую экономику, вызвало бы сильный раскол в сербском обществе, но желают, чтобы это произошло, потому что нанесло бы России психологический ущерб», — отметил он, говоря о возможном введении Белградом санкций против РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России спустили на воду самую загадочную подлодку. «Хабаровск» способен нести до 12 «Посейдонов»

    В Москве пройдет усиленный рейд по выявлению нетрезвых водителей

    Приговоренного к 11 тысячам лет тюрьмы основателя криптобиржи нашли мертвым в тюрьме

    Зеленский нашел «козла отпущения»

    На Украине снимут документальный фильм «Как казаки на Курщину ходили»

    В Кремле высказались о просьбе президента Венесуэлы передать ракеты и самолеты

    В Сербии назвали условие отъема Западом российских активов

    В США оценили шансы защититься от «Буревестника»

    Сербский дипломат спрогнозировал исход СВО

    В Кремле высказались о конфликте между США и Венесуэлой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости