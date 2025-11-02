РИА Новости: В России назвали имена ликвидированных аргентинских наемников ВСУ

В российских силовых структурах назвали имена ликвидированных аргентинских наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом пишет РИА Новости.

«Ими оказались Хосе Адриан Гальярдо (позывной "Роги", 53 года), Ариэль Эрнан Ахор (позывной "Мерло", 25 лет) и Мариано Альберто Франко (позывной "Сису", 47 лет)», — сообщил собеседник агентства. Еще двое аргентинцев поучили ранения. В числе погибших также оказался колумбиец.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар по пункту дислокации латиноамериканских наемников ВСУ.

До этого также стало известно, что представители крупных бразильских банд едут на Украину ради получения навыков ведения боевых действий и доступа к западному оружию.