Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:25, 2 ноября 2025Бывший СССР

Стали известны имена ликвидированных аргентинских наемников ВСУ

РИА Новости: В России назвали имена ликвидированных аргентинских наемников ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В российских силовых структурах назвали имена ликвидированных аргентинских наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом пишет РИА Новости.

«Ими оказались Хосе Адриан Гальярдо (позывной "Роги", 53 года), Ариэль Эрнан Ахор (позывной "Мерло", 25 лет) и Мариано Альберто Франко (позывной "Сису", 47 лет)», — сообщил собеседник агентства. Еще двое аргентинцев поучили ранения. В числе погибших также оказался колумбиец.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар по пункту дислокации латиноамериканских наемников ВСУ.

До этого также стало известно, что представители крупных бразильских банд едут на Украину ради получения навыков ведения боевых действий и доступа к западному оружию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Турция нашла альтернативу российской нефти

    Пушилин рассказал о сдаче в плен бойцов ВСУ в Красноармейске

    Стало известно о бегстве украинских пограничников в Европу

    Власти Украины забыли эвакуировать жителей расположенного у линии фронта города

    В британском парламенте испугались войны с Россией

    Бой UFC назвали подозрительным

    Россияне пострадали при атаке ВСУ

    В США рассказали о предстоящих ядерных испытаниях

    WhatsApp ввел вход через электронную почту для россиян

    Стали известны имена ликвидированных аргентинских наемников ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости