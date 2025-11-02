Мир
00:26, 2 ноября 2025Мир

Бразильские бандиты стали отправляться на Украину ради двух вещей

Página 12: Бразильские бандиты едут на Украину ради опыта и западного оружия
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Представители крупных бразильских банд едут на Украину ради получения навыков ведения боевых действий и доступа к западному оружию. Об этом сообщил исследователь аргентинского Национального совета научных и технических исследований Даниэль Керсффельд, его статья опубликована в газете Página 12.

«Группы внедрились на украинские поля сражений, чтобы получить не только доступ к самому современному оружию, поставляемому западными державами, но и возможность отработать новые тактики ведения высокоинтенсивных боевых действий», — отмечает автор.

В публикации также говорится, что потери среди бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение года спровоцировали увеличение числа латиноамериканцев, сражающихся на стороне Киева, и, в первую очередь, колумбийцев. «Набор бразильских наркоторговцев на Украину, по всей видимости, на первом этапе осуществлялся при посредничестве колумбийских наемников», — пишет Керсффельд.

За счет участия в боевых действиях на Украине бразильские бандиты обучаются применению беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), гранатометов, тяжелых пулеметов. Как уточняется в публикации, согласно имеющимся оценкам, в настоящее время число бразильцев, сражающихся в Украине, колеблется от 200 до 250 наемников. «Их основной мотивацией является техническая подготовка по использованию нового вооружения для последующего применения и использования в Бразилии», — добавляет Керсффельд.

Ранее стало известно о ликвидации колумбийских наемников ВСУ в зоне СВО. В их числе были Александр Хигуэро, Даймер Луиса, Франк Алексис и Джосман Родриго.

