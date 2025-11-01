«Дегенерат слил место высадки». Украинский спецназ на «Черных ястребах» высадился у Красноармейска и сразу попал под удары дронов

Под Покровском уничтожили десант спецназа ГУР на вертолете Black Hawk

Близ окруженного Российской армией Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР уничтожили элитный украинский спецназ.

Перед этим он высадился в этом районе с вертолетов Black Hawk и сразу после этого попал под удар дронов. Сообщается также, что операцией мог руководить лично глава киевской разведки.

Минобороны РФ подтвердило высадку и уничтожение утром 1 ноября. По их данным, десантирование группы Сил специальных операций ГУР происходило в километре к северо-западу от окраины Красноармейска. «Все 11 человек, высадившиеся с вертолета, уничтожены», — добавили в МО РФ. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский также сообщал ранее об уничтожении части бойцов из группы украинского спецназа «практически сразу после десантирования».

По спецназу ударили FPV-дроны

Кадры предполагаемого уничтожения спецназа Главного управления разведки (ГУР) на западной окраине Красноармейска также подтвердили украинские OSINT-аналитики. Отмечается, что они вычислили точки (среди них фигурирует АЗС), на которых с вертолета UH-60A Black Hawk высадились военные ГУР.

На кадрах видна высадка десанта с вертолета, на других уже показываются удары по десанту с FPV-дронов. По ним били бойцы российской группировки войск «Центр». Есть и кадры пролета двух «Черных ястребов» к Красноармейску перед высадкой. На них попали два вертолета, с которых высаживались две группы спецназа ГУР. Black Hawk шли на предельно малой высоте, чтобы избежать огня зенитно-ракетных комплексов.

Канал «Военный осведомитель» также сделал раскадровку последствий высадки спецназа ГУР. Там отметили удары по спецназовцам, пробежавшим от зоны высадки 300 метров в направлении лесопосадки возле фабрики «Мебельстрой», по тем, кто смог пройти 450 метров в сторону АЗС, и по тем, кто забежал в постройку через дорогу от «Мебельстроя» в 250 метрах от зоны высадки. Приведены также вероятные координаты всех трех мест.

Reuters сообщил, что операцией руководил лично глава ГУР Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), «в чем нет сомнений», добавил «Военный осведомитель».

Журналист The Economist Оливер Кэрролл сообщал, что целью высадки десанта якобы была разблокировка ключевых линий снабжения. Кимаковский же говорил, что уничтоженная часть группы спецназа должна была деблокировать украинские подразделения в ряде районов Красноармейска.

Уничтожение могло произойти после публикации видео высадки

Украинское издание «Страна.ua» привело слова военнослужащего ВСУ Станислава Бунятова, согласно которым уничтожение спецназа могло произойти после «слива» видео высадки.

Проблема в том, что один дегенерат скинул видео другому дегенерату, а третий — слил в интернет факт высадки, место высадки и создал спрос на уничтожение спецназовцев и охоту на эти вертолеты Станислав Бунятов военный ВСУ

Он также понадеялся, что опубликованное видео не останется без внимания, а виновных в публикации привлекут к серьезной ответственности.

О спецназе сообщалось несколько дней назад

Об отправленном в Красноармейск спецназе ГУР Минобороны Украины стало известно несколькими днями ранее. «Учитывая критическое положение в Покровске, (...) спецподразделения ГУР уже прибыли к самому горячему направлению обороны», — заявил украинский журналист Андрей Цаплиенко. Он также заявлял, что бойцы спецназа были отправлены приказом Буданова.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военный эксперт Олег Глазунов объяснял переброску спецназа тем, что ВСУ намерены биться до последнего за Красноармейск и другие оставшиеся крупные города в Донецкой народной республике, так как поражение стало бы для них сильным психологическим ударом.

По его мнению, украинское руководство не может допустить падения еще одного крупного города в ДНР, поэтому вынуждено отправлять на его защиту в том числе элитные подразделения. Но это, как считает военный эксперт, только отсрочит неизбежное.

Военкор Александр Симонов же счел, что целью Главного управления разведки при отправке десанта под Красноармейск был медийный эффект. «Эта контора уже давно славится отправкой своих людей на убой ради красивой картинки и какого-то политического эффекта», — раскрыл он.