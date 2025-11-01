Россия
Минобороны сообщило о высадке спецназа ГУР около Красноармейска

Минобороны России: Около Красноармейска уничтожены 11 спецназовцев ГУР
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Около Красноармейска (украинское название — Покровск) высадились спецназовцы Главного управления разведки (ГУР) Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным министерства, высадка с вертолета произошла в одном километре к северо-западу от окраины Красноармейска в Донецкой народной республике (ДНР).

«Все 11 человек, высадившиеся с вертолета, уничтожены», — говорится в сообщении. Каких-либо других подробностей о боестолкновении в оборонном ведомстве не привели.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что уничтоженный спецназ должен был деблокировать украинские подразделения в ряде районов Красноармейска.

