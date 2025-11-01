Бывший СССР
В России раскрыли цель ГУР при отправке десанта под Красноармейск

Военкор Симонов: ГУР отправило бойцов под Красноармейск ради медийного эффекта
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Целью Главного управления разведки (ГУР) Украины при отправке десанта под Красноармейск (украинское название — Покровск) был медийный эффект. Об этом сообщает военкор Александр Симонов в Telegram-канале.

«Эта контора уже давно славится отправкой своих людей на убой ради красивой картинки и какого-то политического эффекта», — раскрыл он.

Симонов напомнил, что подобные действия уже происходили раньше. В мае 2024 года под Волчанском ГУР отправило украинских бойцов для установки флага Украины в Козинке, чтобы изобразить «присутствие» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Операция потерпела неудачу, а многие бойцы попали в плен. Об этом Симонову рассказал пленный военнослужащий.

Ранее российские военные уничтожили часть бойцов группы спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Красноармейском. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что уничтоженная часть группы спецназа ВСУ должна была деблокировать украинские подразделения в ряде районов города.

