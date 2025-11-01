Бывший СССР
ВС России уничтожили бойцов спецназа ВСУ под Красноармейском

Кимаковский: ВС России уничтожили часть группы спецназа ВСУ под Красноармейском
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Российские военные уничтожили часть бойцов из группы спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Красноармейском (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил советник главы региона Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Под Красноармейском практически сразу после десантирования была уничтожена часть группы украинского спецназа, который в свою очередь был переброшен для так называемых спецзадач», — рассказал Кимаковский.

По его словам, уничтоженная часть группы спецназа ВСУ должна была деблокировать украинские подразделения в ряде районов Красноармейска.

Ранее военный эксперт Виталий Кисилев объяснил большие потери ВСУ под Красноармейском. Он выразил мнение, что причиной этого может быть отсутствие у украинских военных запасных фортификационных сооружений.

