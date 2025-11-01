Большие потери ВСУ под Красноармейском объяснили

Эксперт Киселев: ВСУ не подготовили оборону Красноармейска, поэтому несут потери

Военный эксперт Виталий Киселев заявил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) вовремя не подготовило оборону Красноармейска (украинское название - Покровск) Донецкой Народной Республики (ДНР), поэтому несет чудовищные потери. Его слова приводит ТАСС.

Специалист допустил, что украинские военные используют жилую застройку города для обустройства обороны.

«Даже сегодня ВСУ не подготавливают запасные фортификационные сооружения в Красноармейске для дальнейшего отступления своих войск — тактического бегства в тыл к себе», — добавил он.

Ранее Киселев назвал чудовищными потери ВСУ в Красноармейске. Ранее сообщалось о приближении российских войск к взятию Красноармейска.