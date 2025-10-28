Стало известно о приближении российских войск к взятию Красноармейска

Российские войска взяли под контроль до 80 процентов территории Красноармейска

Российские войска взяли под контроль до 80 процентов территории Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские войска контролируют до 80 процентов Покровска», — рассказал источник канала. Он также отметил, что подразделениям Вооруженных сил России удалось зачистить южную часть города.

Кроме того, в сообщении говорится, что украинские войска были вынуждены отступить за железную дорогу на север Красноармейска.

По данным канала, армия России приближается к взятию города. Отмечается, что российские военные взяли Красноармейск в оперативное окружение, а установление полного контроля над населенным пунктом становится делом времени.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Покровск является главной целью российских войск. По словам главы государства, город нужен России, чтобы показать США безальтернативность вывода украинских войск из Донбасса.