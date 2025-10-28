Зеленский назвал главную цель российских войск

Зеленский: Красноармейск остается главной целью российских войск

Красноармейск (украинское название — Покровск) якобы остается главной целью российских войск. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Общественное».

«Покровск на сегодня — главная цель россиян», — заявил он. По словам главы государства, город нужен Москве, чтобы показать Вашингтону безальтернативность вывода украинских войск из Донбасса.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что российские силы на красноармейском направлении в восемь раз превышают численность расположенных там украинских войск.

Ранее боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал, что продвижение российских войск в Красноармейске может привести к катастрофе для расположенных в городе украинских подразделений. По его словам, к такому результату приведет отступление в укрепрайоне «Цитадель».