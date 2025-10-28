Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:03, 28 октября 2025Бывший СССР

Зеленский назвал главную цель российских войск

Зеленский: Красноармейск остается главной целью российских войск
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Красноармейск (украинское название — Покровск) якобы остается главной целью российских войск. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Общественное».

«Покровск на сегодня — главная цель россиян», — заявил он. По словам главы государства, город нужен Москве, чтобы показать Вашингтону безальтернативность вывода украинских войск из Донбасса.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что российские силы на красноармейском направлении в восемь раз превышают численность расположенных там украинских войск.

Ранее боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал, что продвижение российских войск в Красноармейске может привести к катастрофе для расположенных в городе украинских подразделений. По его словам, к такому результату приведет отступление в укрепрайоне «Цитадель».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Франция собралась отправить на Украину до двух тысяч солдат. Что на это ответили в Москве?

    В Китае модернизировали истребитель шестого поколения

    Госдума приняла закон о круглогодичном призыве в армию

    Мужчина набросился с вилкой на двух подростков во время полета в Европу

    Второй пациент хирурга клиники Хайдарова скончался после операции

    Разведка сообщила о срочном создании Францией дополнительных мест в госпиталях

    Украинская бронетехника пошла на прорыв к окруженным в ДНР бойцам ВСУ

    Песков предупредил Европу об отношениях с Украиной

    Кастинговое агентство Зеленского превратилось в крупнейшего подрядчика ВСУ

    Верховный суд России определился с понятием «женщина»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости