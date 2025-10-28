В ВСУ предрекли катастрофу украинским войскам в Красноармейске при одном условии

Боец ВСУ Мучной: Отступление в Цитадели приведет к катастрофе в Красноармейске

Отступление украинских войск в укрепрайоне, известном как «Цитадель», в Красноармейске (украинское название — Покровск) приведет к катастрофе для группировки Вооруженных сил страны (ВСУ) в городе. Об этом заявил украинский боец с позывным Мучной в своем Telegram-канале.

«Обстановка на этом участке остается максимально напряженной. "Цитадель" — это, по сути, сердце обороны города, и любое проседание там может обернуться катастрофой», — написал он.

Военный также подчеркнул, что контролируемых ВСУ участков в этом районе становится все меньше. По его словам, территория «Цитадели» простреливается, из-за чего любое движение может вызвать шквал огня.

Кроме того, Мучной назвал «бредом для успокоения» заявления о стабилизации ситуации на красноармейском направлении. Он добавил, что российские войска «расшатывают» украинские позиции, а ситуация далека от стабильности.

Ранее на Украине назвали пять признаков скорой сдачи Красноармейска командованием ВСУ. На это, в частности, указывают замалчивание информации офицерами ВСУ во избежание отставки и уголовных дел, а также упор командования на заявления о сдерживании прорыва ВС России в районе Доброполья.