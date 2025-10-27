Бывший СССР
На Украине назвали пять примет скорого падения Красноармейска

«УП»: Оборона Красноармейска рушится из-за замалчивания проблем и успехов ВС РФ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Оборона Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР) незаметно рушится из-за замалчивания проблем Вооруженных сил Украины (ВСУ) и успехов Вооруженных сил (ВС) России. Об этом пишет издание «Украинская правда» («УП») со ссылкой на украинских военных.

«УП» назвала пять признаков скорого падения обороны ВСУ в Красноармейске:

  • запоздалая реакция высшего командования ВСУ, включая главнокомандующего Александра Сырского;
  • упор на заявлениях о сдерживании прорыва ВС России в районе подконтрольного Киеву Доброполья в ДНР;
  • замалчивание информации офицерами ВСУ, в частности, командирами бригад, во избежание отставки и уголовных дел;
  • тотальный контроль ВС России в воздухе и дыры между пехотными позициями ВСУ;
  • уязвимая позиция украинской группировки в Димитрове (украинское название — Мирноград).

По информации издания, на момент первого публичного признания факта боев в Красноармейске Генеральным штабом ВСУ 26 октября бойцы ВС России уже вели бои в северной части города. «УП» также указала на отсутствие командиров, отвечающих за оборону бригад, на совещаниях с главнокомандующим украинской армии Александром Сырским.

«По состоянию на конец октября Покровск и Мирноград находятся в дроновом окружении противника. И каждый день приближаются к тому, чтобы оказаться в реальном», — подчеркивают журналисты.

Ранее военный корреспондент Александр Коц увидел повторение бахмутского сценария (ожесточенные бои за Артемовск, украинское название — Бахмут, которые велись в 2022-2023 годах) для ВСУ в Красноармейске. Так журналист отреагировал на сообщение о переброске в город украинских подразделений спецназа.

