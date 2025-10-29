Бывший СССР
Раскрыты потери ВСУ в Красноармейске

Военный эксперт Киселев назвал чудовищными потери ВСУ в Красноармейске
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Военный эксперт Виталий Киселев заявил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) ежедневно перебрасывает в Красноармейск (украинское название — Покровск) Донецкой Народной Республики до 120 солдат. Его слова приводит ТАСС.

Киселев указал, что число перебрасываемых военных говорит о чудовищных потерях ВСУ в Красноармейске.

«Противник держит город [Красноармейск] еще очень мощно и сильно, и пока отступать не собирается. Силы и средства у них здесь пока существуют, и тем более, что на помощь мелкие подразделения по 15-20 человек им подбрасывают. Практически в день 5-6 раз подбрасывают по 15-20 человек», — отметил он.

Ранее сообщалось о приближении российских войск к взятию Красноармейска. «Российские войска контролируют до 80 процентов Покровска», — рассказал источник канала «Иди и смотри».

