Полковник Ходаренок: Окружение ВСУ в Красноармейске станет первым с начала СВО

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправило в Красноармейск (украинское название — Покровск) спецназ Главного управления разведки (ГУР). Ряд источников называют ситуацию в ключевом городе Донбасса критической для Украины, российские военнослужащие перерезали все пути снабжения противника. Полковник в отставке Михаил Ходаренок предрек, что окружение украинских войск может стать первым с начала СВО.

О тяжелом для ВСУ положении сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на свои источники. По имеющимся сведениям, бойцы спецназа были отправлены на данный участок фронта в соответствии с приказом главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). При этом, по другим данным, в город отправили не только ГУР, но и другие силы. Ранее украинский президент Владимир Зеленский признал, что в городе идут жесткие бои, тяжело с логистикой.

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал между тем, что порядка 5,5 тысячи человек находятся в фактическом окружении в районе Красноармейска — пути снабжения полностью перерезаны. «Долго так противник не удержится, даже несмотря на те накопленные запасы по БК, как и по продовольствию, наверняка», — объяснил глава региона. В свою очередь, военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходаренок понадеялся, что окружение ВСУ в Красноармейске станет первым во время проведения СВО. При этом он призвал не торопиться с ликованием.

Стиль ведения городских боев значительно изменился

Как пишет «Военный Осведомитель», текущий этап ведения боевых действий привел к значительному изменению типа городских боев. Штурм Покровска по тактике сильно отличается от того, что происходило 2,5 года назад в ходе штурма Бахмута. Если ранее это представляло собой классическую битву «лоб в лоб» со сражениями за каждый дом, использованием большого количества живой силы и тяжелой техники, сейчас бои за крупные городские кварталы с обеих сторон ведутся малыми группами пехоты при поддержке множества дронов.

Длительные тяжелые бои ведутся уже не за каждый дом и подвал, а за отдельные ключевые здания, что порой приводит к серьезным прорывам на целые улицы и кварталы сразу. Кроме того, стало легче снабжать обе стороны — логистика проще для разрозненных малых групп пехоты, локализованных возле отдельных улиц и зданий. Похожая ситуация развернулась и в Купянске — там малые группы пехоты осуществляют накапливание, а затем наносят удары по отдельным обороняемым ВСУ позициям или пытаются выйти во фланг и тыл.

Военный корреспондент Александр Коц высказался о том, что в Красноармейске для ВСУ повторяется бахмутский сценарий.

Командование ВСУ в попытках удержать город любой ценой бросает в мясорубку уличных боев элитные подразделения. Использовать для таких задач спецназ — это как забивать гвозди микроскопом Александр Коц военный корреспондент

Украинское командование публикует карты с линией фронта, не совпадающие с реальностью

Ранее полковник ВСУ Валентин Манько опубликовал фото карты с линией фронта с грифом «секретно». Украинские СМИ сравнили представленную им карту с данными аналитического проекта Deep State. Авторы обнаружили, что на карте офицера ВСУ территории, взятые российскими подразделениями, указываются как якобы подконтрольные Киеву. Сообщалось о разнице до девяти километров.

Также отмечалось, что Российская армия продвинулась возле Мелового Харьковской области, на Добропольском выступе и в Днепропетровской области около Вишневого.