17:34, 27 октября 2025Бывший СССР

ВС России перерезали все пути снабжения ВСУ в Красноармейске

Пушилин: ВС России перерезали все пути снабжения ВСУ в Красноармейске
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Российские военнослужащие перерезали все пути снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске (украинское название — Покровск). Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Мы вчера слышали, что уже порядка 5,5 тысячи человек там находятся в фактическом окружении в районе Красноармейска, потому что пути снабжения полностью перерезаны. Долго так противник не удержится, даже несмотря на те накопленные запасы по БК, как и по продовольствию, наверняка», — объяснил Пушилин.

Глава республики выразил надежду на получение хороших новостей с этого направления. Он подчеркнул важность скорейшего наступления «данного периода».

27 октября стало известно, что российские подразделения могут провести первую операцию по окружению ВСУ в районе Красноармейска. Об этом заявил военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходаренок.

