Зеленский признал тяжелое положение ВСУ в Красноармейске

Президент Украины Зеленский признал тяжелое положение ВСУ в Красноармейске
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Henry Nicholls / Reuters

В Красноармейске (украинское название — Покровск) сложилась тяжелая ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем вечернем обращении в Telegram сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

«Россияне сосредоточили [в районе Покровска] свою основную ударную группу, (...) это создает сложную ситуацию и в Покровске, и во всех соседних районах. Жесткие бои в городе, на подступах к городу, есть ДРГ (диверсионно-разведывательные группы — прим. «Ленты.ру») в городе. Тяжело с логистикой», — признал глава Украины.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что в кольце у Российской армии в районе двух населенных пунктов — Красноармейска и Димитрова — оказался 31-й батальон ВСУ. Окружение противника в районе этих городов завершила группировка войск «Центр».

