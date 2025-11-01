Бывший СССР
На Украине подтвердили уничтожение спецназа ГУР у Красноармейска

Украинские аналитики подтвердили кадры уничтожения спецназа ГУР у Красноармейска
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

Украинские OSINT-аналитики подтвердили кадры уничтожения спецназа Главного управления разведки (ГУР) у Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По информации канала, украинские аналитики вычислили точки, на которых с вертолета UH-60A Black Hawk высадились военные ГУР. Военнослужащие были уничтожены на западной окраине Красноармейска.

«"Элитный" спецназ ГУР ликвидировали точными ударами FPV-дронов бойцы группировки войск "Центр"», — заключили авторы канала.

Ранее российские военные уничтожили часть бойцов группы спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Красноармейском. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что уничтоженная часть группы спецназа ВСУ должна была деблокировать украинские подразделения в ряде районов города.

