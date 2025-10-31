«Ситуация сложная». Зеленский оценил положение ВСУ в окруженном Красноармейске. Что там происходит?

Зеленский признал тяжелое положение ВСУ в Красноармейске

Украинский президент Владимир Зеленский оценил положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске (украинское название — Покровск). По его словам, ситуация для украинских войск складывается неблагоприятно.

«Ситуация в Покровске сложная», — заявил он.

ВСУ попали в окружение в Купянске и Красноармейске

О заблокированных группировках ВСУ ранее сообщил президент России Владимир Путин. При этом ВСУ четырежды пытались деблокировать окруженную группировку в Красноармейске и 23 раза прорвать окружение.

В двух местах, в городе Купянске и в городе Красноармейске, противник находится заблокированным и в окружении Владимир Путин президент России

Он призвал украинское руководство принять решение по судьбе своих граждан, которые находятся в окружении, подчеркнув, что Россия готова пустить в зону окружения журналистов.

Фото: Anatolii Stepanov / File Photo / Reuters

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков назвал положение украинских отрядов катастрофическим, потому что Киев отказывается предоставить доступ иностранным журналистам, чтобы осветить ситуацию на этом направлении. По словам Конашенкова, так Украина пытается скрыть истинное положение на фронте и сохранить благоприятные условия для дальнейшей финансовой поддержки от западных спонсоров.

ВСУ отказываются сдаваться

Российские военные сбрасывали с дронов в Купянске листовки с призывами сдаться. Однако украинские военнослужащие игнорируют это и безуспешно прячутся в жилых домах, пытаясь прикрыть свои перемещения в лесопосадках.

«Все передвижения неонацистов фиксируют операторы разведывательных БПЛА и передают координаты укрытий боевиков расчетам ударных дронов», — сообщили в Минобороны.

Украинский офицер с позывным Алекс предложил сдать Красноармейск ради спасения бойцов ВСУ. Он отметил, что у украинской армии больше нет полного контроля над городом.

«Все кричат про Покровск, однако проблема в городе заключается в том, что у нас нет полного контроля над ним и мы рискуем потерять его в ближайшее время, что не самое плохое», — заявил офицер. По его мнению, рано или поздно Украина все равно придет к потере города.

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Также стало известно, что командование ВСУ ежедневно перебрасывает в Красноармейск до 120 солдат. По словам военного эксперта Виталия Киселева, это говорит о чудовищных потерях украинских войск.

«Силы и средства у них здесь пока существуют, и тем более, что на помощь мелкие подразделения по 15-20 человек им подбрасывают. Практически в день 5-6 раз подбрасывают по 15-20 человек», — рассказал он.