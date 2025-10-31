Россия
07:42, 31 октября 2025

В Минобороны России заявили об отказе ВСУ сдаться в плен в Красноармейске

Марина Совина
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Украинские бойцы игнорируют призывы сдаться в плен и безуспешно прячутся в жилых домах в Красноармейске. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Все передвижения неонацистов фиксируют операторы разведывательных БПЛА и передают координаты укрытий боевиков расчетам ударных дронов», — говорится в сообщении.

Игнорируя призывы сохранить свои жизни и сдаться в плен, военнослужащие ВСУ безуспешно прячутся в жилых домах и пытаются прикрыть свои перемещения в лесопосадках, добавили в МО.

Ранее Минобороны сообщило о готовности временно прекратить боевые действия в трех районах проведения специальной военной операции. Как уточнялось, российское командование готово прекратить бои на пять-шесть часов в Красноармейске, Димитрове и Купянске, а также обеспечить коридоры въезда и выезда представителей иностранных СМИ.

В свою очередь, глава РФ Владимир Путин заверил, что Россия готова прекратить боевые действия в Купянске и Красноармейске (украинское название — Покровск) для обеспечения доступа иностранных журналистов.

