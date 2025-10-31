«Украина хочет скрыть реальную ситуацию». Москва объяснила, почему Киев угрожает журналистам за проезд в котлы ВСУ

МО РФ: Киев хочет скрыть катастрофу, запретив СМИ въезд в котлы

Киев угрожает журналистам за проезд в котлы Вооруженных сил Украины (ВСУ). О причинах рассказал официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что своим запретом Украина хочет скрыть реальную ситуацию в зоне боевых действий, тем самым обманув международную общественность и граждан страны. По мнению Конашенкова, так власти подтвердили катастрофичность положения ВСУ и то, что других путей выхода из котлов, кроме российских коридоров безопасности, у них нет.

«Конечной же целью этих действий является сохранение верхушкой киевского режима благоприятных условий для получения и продолжения хищения финансовых средств, направляемых западными спонсорами на войну с Россией», — добавил он.

Фото: Pierre Crom / Getty Images

На Украине пригрозили последствиями решившим поехать в котлы журналистам

Президент России Владимир Путин, говоря о блокировке ВСУ в Купянске и Красноармейске (украинское название — Покровск), объявил о готовности пустить в зону окружения журналистов.

Украинская сторона в свою очередь заявила, что журналисты, посетившие подконтрольные российским войскам территории, которые Киев считает своими, могут столкнуться с последствиями. Так, официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий предупредил, что это будет считаться нарушением законодательства Украины и международного права. О каких именно правовых нормах идет речь, он не уточнил.

«Они (поездки — прим. «Ленты.ру») будут иметь долгосрочные репутационные и юридические последствия. Мы внимательно следим», — отметил он.

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В России в запрете Киева увидели страх правды

По словам официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, «преступный режим напридумывал преступных законов, которыми прикрывает свои преступления».

Киевские власти боятся правды, которая может привести к политическому и фактическому банкротству, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. «[Президент Украины Владимир] Зеленский затягивает Стамбул-2, продавая своим западным хозяевам байки о том, что, мол, ВСУ сильны и способны продолжать войну до последнего украинца. На самом деле ситуация на поле боя плачевна для Киева, который никогда не одержит победу на поле боя», — сказал он.