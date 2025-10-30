Бывший СССР
В России ответили на угрозы Киева журналистам

Захарова: Преступный режим на Украине напридумывал преступных законов
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова ответила на угрозы журналистам со стороны Киева, ее слова передает ТАСС.

«Преступный режим напридумывал преступных законов, которыми прикрывает свои преступления», — ответила она.

Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий в Х заявил, что журналисты, которые посетят подконтрольные российским войскам территории в Купянске и Красноармейске (украинское название — Покровск), могут столкнуться с последствиями. Он заявил, что попытки приехать на подконтрольную России территорию, которую Киев считает своей, будут считаться нарушением законодательства Украины и международного права.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о блокировании Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянске и Красноармейске. Он подчеркнул, что Киеву необходимо принять решение о судьбе бойцов украинской армии, а Россия готова пустить в зону окружения журналистов.

