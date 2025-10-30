Захарова: Преступный режим на Украине напридумывал преступных законов

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова ответила на угрозы журналистам со стороны Киева, ее слова передает ТАСС.

«Преступный режим напридумывал преступных законов, которыми прикрывает свои преступления», — ответила она.

Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий в Х заявил, что журналисты, которые посетят подконтрольные российским войскам территории в Купянске и Красноармейске (украинское название — Покровск), могут столкнуться с последствиями. Он заявил, что попытки приехать на подконтрольную России территорию, которую Киев считает своей, будут считаться нарушением законодательства Украины и международного права.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о блокировании Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянске и Красноармейске. Он подчеркнул, что Киеву необходимо принять решение о судьбе бойцов украинской армии, а Россия готова пустить в зону окружения журналистов.