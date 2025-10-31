В Минобороны ответили на реакцию Киева на приглашение СМИ в районы блокировки ВСУ

Минобороны России: Киев признал катастрофичным положение ВСУ в котлах

Киев запретом на проезд журналистов в районы блокирования ВСУ признал катастрофичность ситуации. Об этом журналистам заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, таким образом киевские власти подтвердили, что других путей выхода из котлов, кроме российских коридоров безопасности, нет.

Конашенков также отметил, что Украина запретом хочет скрыть реальную ситуацию в зоне боевых действий, тем самым обманув международную общественность и граждан страны.

30 октября президент России Владимир Путин приказал обеспечить проезд журналистов к окруженным в зоне спецоперации украинским солдатам. Речь идет о районах блокирования ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске.

Затем официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что попытки попасть на подконтрольную России территорию, которую Киев называет своей, будут считаться нарушением законодательства Украины и международного права.