Офицер ВСУ предложил сдать Красноармейск ради спасения сослуживцев

Украинский офицер предложил сдать Красноармейск ВС РФ ради спасения бойцов ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся на «дне мешка у Покровска-Мирнограда». Об этом заявил украинский офицер с позывным Алекс, предложив сдать город Красноармейск, пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Как уточняется, он выступил с таким предложением ради спасения бойцов ВСУ. В мешке к юго-востоку от Покровска (российское название — Красноармейск), в районе Новопавловки, Сухого Яра и Лысовки в окружении сидят украинские войска, сказано в сообщении.

«Все кричат про Покровск, однако проблема в городе заключается в том, что у нас нет полного контроля над ним и мы рискуем потерять его в ближайшее время, что не самое плохое», — отметил офицер. По его словам, беспокойство вызывают находящиеся в этом месте военные ВСУ.

Офицер также признал, что, судя по оперативно-тактической обстановке, к варианту потери города ВСУ все равно придут рано или поздно.

Ранее сообщалось, что в районе города Красноармейска рухнула оборона военных подразделений Украины. Как уточнялось, силы обороны ослабли в южной и юго-восточной частях города.

В свою очередь, украинский военнопленный Игорь Стеблянка недавно сообщил, что командование ВСУ готовится сдать Красноармейск. По его словам, основную часть сил командование выводит подальше — под Днепропетровск.

