Украинская оборона на юге Красноармейска рухнула

ВС РФ расширяют плацдарм после ослабления обороны Красноармейска со стороны ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В районе города Красноармейска (еще одно название — Покровск) рухнула оборона военных подразделений Украины. Об этом силовики сообщили ТАСС.

Известно, что силы обороны ослабли в южной и юго-восточной частях города. Российские войска, как утверждается, сейчас активно расширяют плацдарм на данном участке фронта. Также в ДНР военные сжимают кольцо, в которое уже попал украинский гарнизон.

Ранее на Западе также заявили о «последнем акте» битвы за Красноармейск. В Чехии указали, что армия России удерживает все свои инициативы на фронте в зоне специальной военной операции (СВО). В частности, все это касается боевых действий за Красноармейск.

Украинский военнопленный Игорь Стеблянка недавно сообщил, что командование ВСУ готовится сдать Красноармейск. По его словам, основные сил командование выводит подальше — под Днепропетровск. В городе же сейчас остаются подразделения мобилизованных.

