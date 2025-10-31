Россия
09:32, 31 октября 2025Россия

ВСУ отказались сдаваться в окруженном Красноармейске. К этому ради спасения солдат призывал украинский офицер

Минобороны: ВСУ в Красноармейске игнорируют призывы ВС РФ сдаться в плен
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Минобороны России сообщило, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в окруженном Красноармейске в ДНР игнорируют призывы российской стороны сохранить свои жизни и сдаться в плен. В ведомстве отметили, что они прячутся в жилых домах и пытаются прикрыть свои перемещения в лесопосадках.

При этом министерство обороны заявило, что все их передвижения фиксируют операторы разведывательных БПЛА и передают координаты укрытий расчетам ударных дронов. Также военное ведомство опубликовало видео, на котором зафиксированы удары беспилотников по технике ВСУ, дому и выбегающему с жилого участка украинскому солдату.

Минобороны сообщило о продолжении уничтожения окруженных военных ВСУ

Минобороны добавило, что расчеты ударных БПЛА группировки войск «Центр» Вооруженные силы (ВС) РФ срывают попытки прорыва военных ВСУ из окруженных районов Красноармейска, а штурмовые отряды продолжают уничтожение окруженных формирований в районе железнодорожного вокзала.

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

«Сорваны девять попыток противника атаковать позиции российских войск и вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях, а также пресечена очередная попытка деблокировать окруженную группировку ВСУ со стороны населенного пункта Гришино», — проинформировало вечером 30 октября Министерство обороны России.

Также в ведомстве заверили, что расчеты разведывательных и ударных БПЛА полностью контролируют воздушное пространство в Красноармейске и уничтожают технику с вооружением и живой силой ВСУ, предпринимающую попытки прорыва из окружения.

Украинский офицер призвал солдат сдаваться

Ранее украинский офицер с позывным Алекс призвал сдать Красноармейск (украинское название — Покровск) ради спасения бойцов ВСУ.

«Все кричат про Покровск, однако проблема в городе заключается в том, что у нас нет полного контроля над ним и мы рискуем потерять его в ближайшее время, что не самое плохое», — отметил офицер. По его словам, беспокойство вызывают находящиеся в этом месте военные ВСУ.

Офицер также признал, что, судя по оперативно-тактической обстановке, к варианту потери города ВСУ все равно придут рано или поздно.

    ВСУ отказались сдаваться в окруженном Красноармейске. К этому ради спасения солдат призывал украинский офицер

