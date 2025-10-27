Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:37, 27 октября 2025Бывший СССР

ВСУ отправили в Красноармейск элитные подразделения

Цаплиенко: ВСУ отправили в Красноармейск спецназ ГУР Минобороны Украины
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетМинобороны

Фото: Dmytro Smolienko / Globallookpress.com

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправило в Красноармейск (украинское название — Покровск) спецназ Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом заявил украинский журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.

«Учитывая критическое положение в Покровске, (...) спецподразделения ГУР уже прибыли к самому горячему направлению обороны», — говорится в публикации.

Уточняется, что бойцы спецназа были отправлены на данный участок фронта в соответствии с приказом главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Ранее стало известно о контроле армии России над большей частью Красноармейска. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали слова Трампа об атомной подлодке у берегов России

    В России ответили на заявление Трампа об испытании ракеты «Буревестник»

    Россияне раскупили шоколад с Путиным

    В России заявили о попытках восстановить прямое авиасообщение с США

    Настроения компаний крупнейшей экономики Европы взлетели до максимума

    Популярная соцсеть представила новый инструмент развития авторов и объединения зрителей

    В России оценили будущее переговоров с США по Украине

    В России анонсировали жесткий ответ на удар ВСУ по дамбе Белгородского водохранилища

    Два дома напротив Кремля признали памятниками архитектуры

    Таинственные огни и поднимающиеся из глубины объекты. Американцев встревожили зафиксированные у побережья аномалии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости