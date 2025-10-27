Цаплиенко: ВСУ отправили в Красноармейск спецназ ГУР Минобороны Украины

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправило в Красноармейск (украинское название — Покровск) спецназ Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом заявил украинский журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.

«Учитывая критическое положение в Покровске, (...) спецподразделения ГУР уже прибыли к самому горячему направлению обороны», — говорится в публикации.

Уточняется, что бойцы спецназа были отправлены на данный участок фронта в соответствии с приказом главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Ранее стало известно о контроле армии России над большей частью Красноармейска. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.