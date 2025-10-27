Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:34, 27 октября 2025Бывший СССР

Стало известно о контроле Российской армии над большей частью Красноармейска

Пушилин: Большая часть Красноармейска находится под контролем ВС России
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Большая часть Красноармейска (украинское название — Покровск) находится под контролем Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Сам Красноармейск, в котором продолжаются ожесточенные бои, уже большая его часть находится под контролем вооруженных сил Российской Федерации», — рассказал чиновник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Красноармейске сложилась тяжелая ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, в городе возникли проблемы с логистикой, а Российская армия сосредоточила основную ударную группировку у населенного пункта.

До этого, начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что в кольце у ВС России в районе двух населенных пунктов — Красноармейска и Димитрова — оказался 31 батальон ВСУ. Уточняется, что окружение противника в районе этих городов завершила группировка войск «Центр».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На подлете к Москве за ночь сбили десятки беспилотников. Что известно о последствиях?

    В США обратили внимание на резкий сигнал Путина Западу

    Принадлежащей банде вымогателей тайник с автоматами нашли в российском регионе

    Россияне потратили на новые легковушки рекордную сумму

    Врач предупредила о вреде кофе для некоторых людей

    Стало известно о контроле Российской армии над большей частью Красноармейска

    Россияне высказались об идее обязать неработающих платить взносы за ОМС

    В России сняли на фото редкую комету Lemmon

    Президент Бразилии решил поговорить с Трампом о конфликте на Украине

    Стало известно о планах Трампа расширить удары по дружественной России стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости