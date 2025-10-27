Пушилин: Большая часть Красноармейска находится под контролем ВС России

Большая часть Красноармейска (украинское название — Покровск) находится под контролем Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Сам Красноармейск, в котором продолжаются ожесточенные бои, уже большая его часть находится под контролем вооруженных сил Российской Федерации», — рассказал чиновник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Красноармейске сложилась тяжелая ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, в городе возникли проблемы с логистикой, а Российская армия сосредоточила основную ударную группировку у населенного пункта.

До этого, начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что в кольце у ВС России в районе двух населенных пунктов — Красноармейска и Димитрова — оказался 31 батальон ВСУ. Уточняется, что окружение противника в районе этих городов завершила группировка войск «Центр».